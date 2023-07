Kim jest Energia Taniej?

Jesteśmy firmą fotowoltaiczną tworzoną przez ludzi - dla ludzi. W branży działamy od wielu lat, obserwując i dokładając swoją cegiełkę do rozwoju OZE w naszym kraju oraz okolicznych państwach.

Za misję obraliśmy sobie szerzenie dostępu do nowoczesnych technologii, aby umożliwić korzystanie z zielonej energii wszystkim zainteresowanym - także tym w trudnej sytuacji finansowej. Choć to fotowoltaika jest fundamentem naszej działalności, zajmujemy się także wspieraniem procesów termomodernizacyjnych budynków poprzez dobór i montaż pomp ciepła, które dystrybuujemy od producentów znanych na całym świecie. Współpracujemy również z Fundacją PIRE, wspólnie walcząc z ubóstwem energetycznym obywateli naszego kraju.

Pełen zakres naszej działalności znajdziesz na stronie: energiataniej.com.pl.

Kogo zapraszamy do współpracy?

Ogłoszenie to skierowane jest do osób i podmiotów z całej Polski, w tym do:

deweloperów,

dystrybutorów,

firm budowlanych,

firm monterskich,

biur projektowych.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

W celu uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami:

telefonicznie pod numerem 517 018 415 ,

poprzez wiadomość email na adres m.wisniewski@energiataniej.com.pl

Nie czekaj - być może czekamy właśnie na Ciebie.

Energia Taniej - z nami rozwiniesz swoje skrzydła.